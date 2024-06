Sono amori Tribolati. La presentazione del libro di racconti

Domani alle 18 nella libreria Mondadori nel centro commerciale Aurelia Antica sarà presentato il libro "È sempre e comunque amore" di Gilda Tribolati, edito da Innocenti Editore. Interverranno alla presentazione, oltre all’autrice Gilda Tribolati, Paolo Pisani, giornalista, e l’editore Stefano Innocenti, editore. Il volume contiene una raccolta di racconti brevi in cui l’amore si presenta in tutte le sue molteplici sembianze: amore coniugale, non condiviso, non vissuto in coppia; amore in cui uno ama e l’altro è latitante; amore paterno.