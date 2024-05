Simiani: ‘Politica unita in aiuto dei lavoratori’

"La politica unita sostenga i lavoratori della Cooperativa di Orbetello". Il deputato Pd Marco Simiani interviene sulla sentenza del Tribunale di Grosseto, che giovedì ha respinto la richiesta di concordato preventivo presentata dai "Pescatori". Una questione che mette in apprensione un centinaio di famiglie che, tra dipendenti e soci, operano nella cooperativa. "La Cooperativa dei Pescatori di Orbetello non è stata soltanto un’esperienza multifunzionale capace di creare lavoro sostenibile – sottolinea Simiani – ma uno strumento irrinunciabile di promozione ambientale e di prodotti tipici locali. Il fallimento riguarda un’azienda storica del territorio dove operano molte lavoratrici e lavoratori, senza tenere conto di tutto l’indotto. Per questo sono necessari interventi urgenti e straordinari per salvaguardare gli attuali livelli occupazionali che riguardano il futuro di tantissime famiglie. Su questo problema la politica deve essere unita e per cercare soluzioni efficaci e condivise presenterò un’interrogazione al Governo". Secondo il Tribunale, i documenti presentati a sostegno della richiesta di concordato preventivo non contenevano gli elementi necessari affinché potesse essere concesso. Il Tribunale ha inoltre autorizzato l’esercizio provvisorio della Cooperativa Pescatori e ha respinto la domanda di liquidazione della Orbetello Pesca Lagunare, società controllata al 99% dalla stessa cooperativa. "La pesca è un’opportunità del territorio e va promossa adeguatamente – sottolinea ancora Simiani –. La Legge sul Consorzio della Laguna, che stiamo discutendo in Parlamento, può rappresentare sicuramente un primo intervento utile per aiutare il comparto ittico, ma ora la priorità è dare continuità occupazionale ai lavoratori della cooperativa".