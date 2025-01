Si torna al Malservisi. Arriva il Terranuova Traina. È obbligatorio vincere

SERIE DDopo la doppia sconfitta esterna con Seravezza e Livorno, il Follonica-Gavorrano torna a giocare al Malservisi-Matteini di Bagno di Gavorrano, contro il Terranuova Traiana per un match in programma alle 14,30. Una gara che rappresenta molto per i biancorossoblù che, in un momento delicato, affronteranno la formazione che apre la zona playout a quota 20 punti, a sole 4 lunghezze dalla squadra mineraria che invece si trova in decima posizione. I ragazzi di Masi sono quindi chiamati a una vittoria se vorranno mettersi alle spalle un periodo complicato e staccare di qualche punto le posizioni più calde, arrivando al match contro il Terranuova Traiana con un ruolino di 7 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte, con 25 gol segnati e 22 subiti. La compagine valdarnese, allenata da Marco Becattini, si presenta invece con 4 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte, 20 gol fatti e 30 subiti, mentre nell’ultimo turno è arrivato un pareggio per 1-1 tra le mura amiche contro la Fulgens Foligno. Le due squadre si affronteranno così alla seconda giornata di ritorno del girone E di serie D, dopo che all’andata era stata di fatto per i biancorossoblù la prima di campionato, dopo il rinvio del match casalingo con il Livorno. All’esordio era arrivato un pareggio per 0-0 in terra valdarnese, nonostante un tiro dal dischetto parato dal portiere del Terranuova e numerose occasioni da parte dei minerari, che hanno giocato la seconda parte della ripresa con un uomo in più.