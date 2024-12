Si sono laureati diciannove nuovi infermieri

Sono diciannove i nuovi infermieri che si sono laureati nella provincia di Grosseto in questa ultima settimana. "Un numero molto importante – dice Draoli – soprattutto se consideriamo che ogni anno le sessioni sono due, quella di dicembre e quella di aprile-maggio, e che lo scorso anno in totale i nuovi laureati sono stati diciassette". Un ringraziamento, e un grande in bocca al lupo, quindi, va a nome di tutto l’Ordine degli infermieri di Grosseto a: Ilaria Silvestro, Federico Nofroni, Andrea Piras, Chiara Pardini, Chiara Luciani, Andrea Giulia Fino, Maria Gianninoni, Noemi Farina, Gaia Filipet, Emiliano Boccuto, Giada Alessandri, Martina Arrigucci, Martina Vasarri, Davide Mazzi, Tatiana Speckert, Elena Pepi, Asia Niccolaini, Sofia Morini e Riccardo Lorini.