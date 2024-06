I lavori sul litorale. "Sabbia scura? Normale"

Follonica (Grosseto), 14 giugno 2024 – Avviati lunedì scorso gli interventi per il ripristino degli arenili nelle spiagge libere della zona centrale di Follonica. Il colore nero della sabbia e gli odori sgradevoli che ne provengono hanno scatenato però le lamentele dei cittadini. Non tanto per i lavori, quanto per i tempi che coincidono con l’inizio della stagione estiva.

"Si tratta di un intervento commissionato dal Comune di Follonica – spiega il direttore dei lavori, Luca Sbrilli – con un finanziamento sia del Comune che della Regione. Il colore scuro della sabbia che i cittadini vedono in questi giorni è dato dal fatto che si tratta di sabbia sommersa. Quando viene prelevata dai fondali ha sempre quel colore. Bastano 24/48 ore in condizioni all’aria ossigenata sotto il sole per riprendere il colore giallo-oro caratteristico delle nostre spiagge. Si tratta quindi di una condizione temporanea". Spiega poi ai cittadini i motivi di queste tempistiche.

"Le polemiche dei cittadini sono lecite – prosegue – ma bisogna ricordare che la prima ad essere danneggiata è l’amministrazione comunale. Il finanziamento è stato approvato a febbraio e nei mesi successivi il Comune ha dovuto preparare il progetto, fare le analisi e ottenere le autorizzazioni dai vari enti. Tutto questo ha delle tempistiche lunghe e purtroppo si arriva nel periodo di inizio stagione. Non solo le tempistiche autorizzative e dei finanziamenti, ma ci sono sempre più problematiche nel trovare imprese cui commissionare i lavori. Queste purtroppo sono le motivazioni per cui si arriva a lavorare in un periodo che necessiterebbe di spiagge già pronte per l’arrivo dei turisti. Le condizioni meteorologiche non sono poi state certo di aiuto e il Comune ha dovuto richiedere una deroga per proseguire di qualche altro giorno i lavori".

"Bilanciare tutte le esigenze è difficile – sottolinea Luca Sbrilli – e tutti dobbiamo avere un po’ di pazienza. Guardiamo il lato positivo della situazione: presto cittadini e turisti potranno giovare di una spiaggia ben messa dal punto di vista morfologico. Potranno dire che ne è valsa la pena attendere. Follonica è stato uno dei primi comuni in tutta la Toscana ad avere fatto questo tipo di intervento e presto la spiaggia ne gioverà".

Viola Bertaccini