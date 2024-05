Peculato, avviso di garanzia per l’ex senatore di Forza Italia Roberto Berardi

Grosseto, 31 maggio 2024 – "Utilizzava un’auto della polizia municipale del Comune di Orbetello per spostamenti privati”. Con l’accusa di peculato, Roberto Berardi, ex senatore di Forza Italia e consigliere comunale, ha ricevuto un avviso di garanzia in questi giorni.

L'indagine, coordinata dal sostituto procuratore Salvatore Ferraro e affidata alla guardia di finanza, è partita da alcune segnalazioni interne all'Amministrazione. Insieme a Berardi sono accusati di peculato anche il comandante della polizia municipale Carlo Poggioli, per aver autorizzato l'utilizzo dell'auto, e un funzionario del Comune, Marco Quaglia, per tutte le pratiche relative ai buoni carburante, manutenzioni e telepass del mezzo del Comune.

Secondo l'accusa Berardi, a partire dal 2021 (è stato senatore fino al 13 ottobre del 2022) avrebbe usato l'auto di servizio per scopi non legati all'attività istituzionale.