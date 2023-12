Ritanna Armeni. Oggi incontro in biblioteca

Oggi alle 17 alla biblioteca Gaetano Badii si terrà un incontro con la scrittrice e giornalista Ritanna Armeni, autrice del libro "Il secondo piano". L’autrice sarà intervistata da Alessandra De Vita, presidente dell’associazione Liber Pater e da Roberta Pieraccioli, direttrice della biblioteca. Seguiranno delle letture a cura di Liber Pater. Ritanna Armeni è giornalista e scrittrice. Ha lavorato come caporedattrice al periodico "Noi donne", poi a "il manifesto" e nella redazione di "l’Unità", a "Rinascita" e, ancora, opinionista sul quotidiano "Il Riformista". Nel 1998 è diventata portavoce dell’allora segretario di Rifondazione Comunista ed ex presidente della Camera dei Deputati, Fausto Bertinotti, del quale ha curato, con Rina Gagliardi, il volume Devi augurarti che la strada sia lunga (Ponte alle Grazie 2009). È stata per tre anni conduttrice di "Otto e mezzo" insieme a Giuliano Ferrara. Ha pubblicato diverse opere letterarie.