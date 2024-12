Ristorante è alla ricerca di vari collaboratori

Ristorante nella zona di Scarlino ricerca un responsabile bevarage con esperienza nel settore di barman e di gestione da marzo a novembre orario principalmente serale, ovvero per due-tre volte a settimana per eventi. Orario spezzato previsto sia il vitto che l’alloggio. La stessa struttura cerca anche , capi partita ai secondi, antipasti e dessert con esperienza nel settore da aprile a ottobre. Anche in questo caso è previsto vitto e alloggio. Infine il ristorante cerca uno chef de rang con esperienza di gestione della sala da aprile a ottobre (previsto vitto e alloggio), un barman con esperienza di cocktails (con vitto e alloggio) e due commis di sala minima esperienza con vitto e alloggio. Per informazioni telefonare al numero 0564/416375.