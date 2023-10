"Realtà di Roccastrada che investe sul territorio e lo tutela"

Presenti alla giornata il sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola, il presidente della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, Riccardo Breda, Francesco Pacini, presidente Delegazione Grosseto-Confindustria Toscana Sud e Antonio Capone, direttore generale di Confindustria Toscana sud. Alle cave di gesso naturale nel bacino minerario di Roccastrada ci lavorano 130 persone, di cui più di 100 lavorano nei siti produttivi di Roccastrada. Limatola ha parlato dell’importanza del sito di estrazione per la tenuta sociale ed economia del territorio."Il bacino dei gessi di Roccastrada da occupazione a più di 100 persone – spiega il primo cittadino - non c’è solo attività estrattiva ma anche la lavorazione del gesso con uno stabilimento e quindi rappresenta un modo per emancipare la produttività del territorio, rispetto ai settori dell’agricoltura e del turismo. Si parla di manifatturiero nell’ottica della sostenibilità". Capone ha aggiunto: "Con questa giornata si parla di biodiversità, natura e salvaguardia dell’ambiente e ancora di più parliamo di valorizzazione dell’ambiente – ha detto –. L’esperienza di oggi (ieri per chi legge) ci dimostra che un’attività produttiva può convivere con l’ambiente ma non solo, attraverso l’attività produttiva si valorizza l’ambiente. Questo è il messaggio che si può mandare e in questo luogo si vede in maniera evidente". Infine Breda: "Sappiamo quanto è importante avere aziende come queste che investono anche sul territorio – ha ricordato –. L’indotto di progetti come questi hanno una ricaduta sia in termini economici ma anche in termini occupazionali. La manifattura e l’industria hanno bisogno di svilupparsi e progetti così possono solo che aiutare lo sviluppo del territorio".

N.C.