Quel che è stato e quel che sarà. La giunta racconta e si confronta

"Capalbio 2027", ecco il programma del Comune dei prossimi anni. Venerdì e sabato, nel Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, la giunta guidata dal sindaco Gianfranco Chelini celebrerà la metà del suo mandato, raccontando ciò che è stato fatto e rilanciando l’attività di governo. "Le scelte di oggi per la comunità di domani", la due giorni sarà un evento grazie al quale la giunta racconterà ciò che è stato fatto in questi tre anni e delineerà il piano strutturale e quello operativo.

"Per la nostra amministrazione – commenta Chelini – è un momento decisivo, meritevole di una profonda riflessione. L’analisi riguarderà dunque non solo quello che abbiamo fatto in questi tre anni, ma anche le prospettive future che condivideremo con i cittadini".

Sarà dunque un’opportunità per tutti i cittadini e le imprese del territorio per collaborare e confrontarsi con l’Amministrazione a proposito del piano strutturale e di quello operativo del Comune di Capalbio.

Gli incontri prenderanno il via venerdì alle 16 con l’intervento del sindaco e poi, a seguire, gli assessori Giuseppe Ranieri, Federico Bordo, Patrizia Puccini e Marzia Stefani presenteranno, coordinati da Bruno Manfellotto, il rendiconto dei primi tre anni di mandato. Alle 18 si terrà un momento di confronto, condotto da Sergio Rizzo, per i giovani capalbiesi, con protagonisti Gaia Bruscoli, Emanuele Folli e Luca Nocilla. Alle 19 l’amministrazione comunale consegnerà la borsa di studio alle alunne e agli alunni della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2023/24. Sabato alle 10.15 ci sarà l’incontro dedicato all’agricoltura, alla natura e al turismo sostenibile con Adriano Argenio (Wwf), Mauro Rosati (Fondazione Qualivita) e Francesco Tapinassi (Toscana Promozione), condotto da Giovanni Bocco. Alle 11.15 sarà la volta de "Il valore della cultura per promuovere Capalbio" con Giancarlo Leone, Maria Concetta Monaci e Andrea Zagami, coadiuvati da Francesca Nocerino. Alle 15 il sindaco presenterà il piano strutturale e il piano operativo. La presentazione vedrà l’intervento dell’assessore Marzia Stefani, del dirigente Giancarlo Pedreschi, della dirigente Debora Barbini, dell’architetto Pietro Pettini, dell’architetto Stefano, degli agronomi forestali Gloria Bonfiglioli e Gianluca Renieri, del geologo Claudio Diani, dell’ingegnere idraulico Lorenzo Lari, dell’archeologo Sem Scaramucci e degli architetti Pietro Pettini e Stefano Giommoni. A seguire, dalle 17, sarà aperto un dibattito tra i presenti.