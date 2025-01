Proteggiamo la nostra isola, al via i corsi antincendio Aib

ISOLA DEL GIGLIO

"Proteggiamo la nostra isola", al via i corsi Aib Antincendio. A breve avranno inizio alla Misericordia Stella Maris i corsi per la formazione di nuovi operatori Aib (Antincendio Boschivo), un’iniziativa indispensabile per tutelare la centenaria macchia mediterranea e garantire la sicurezza del territorio e proteggere, con la prevenzione, i centri abitati gigliesi. Essendo un’isola, con i Vigili del Fuoco presenti solo per poche settimane estive, spetta infatti agli isolani essere pronti a intervenire tutto l’anno.

Partecipare ai corsi significa proteggere l’ambiente, salvaguardare le persone e rafforzare la comunità. I residenti sono invitati a collaborare attivamente, per garantire un futuro sicuro e preservare il prezioso patrimonio naturale e umano dell’Isola del Giglio.

I corsi si svolgeranno sul posto e la formazione verrà svolta in tre giornate. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Misericordia Stella Maris entro venerdì 31 gennaio.