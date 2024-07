"Pronti a fare accoglienza anche fuori stagione"

Il caldo record modificherà il futuro delle vacanze mediterranee? È un quesito che si pongono i sindaci del G20Spiagge, tra questi la prima cittadina di Castiglione della Pescaia, Elena Nappi. Per l’intero 2023, la temperatura media della superficie del mare (Sst = sea surface temperature) in Europa è stata la più calda mai registrata. A luglio e agosto si sono verificate ondate di calore marino nel Mar Mediterraneo, con Sst che hanno raggiunto i 5,5°C sopra la media in alcune aree, o fino a condizioni "estreme". A questo fenomeno i Comuni sono obbligati a costruire politiche di salvaguardia senza averne i mezzi e mantengono, con atti di "eroismo amministrativo", una regione come quella mediterranea che conserva una biodiversità straordinaria e caratteristiche fisiche e culturali senza eguali al mondo. "I cambiamenti climatici è innegabile che porteranno ad una differente organizzazione del turismo – dichiara ila sindaca di Castiglione della Pescaia Elena Nappi – non solo nei mesi estivi, ma soprattutto nei mesi autunnali e quindi gli operatori turistici e tutti gli stakeholders dovranno essere pronti a modificare le proprie abitudini". Poi Nappi prosegue e conclude: "Bisogna essere pronti a fare accoglienza anche nei mesi comunemente considerati fuori stagione – conclude –, ciò diventa sempre di più una necessità ed una esigenza imprescindibile perché dobbiamo assolutamente recuperare quegli indotti che, molto spesso a causa delle condizioni meteo avverse, perdiamo".