Progetto Erasmus, sono 74 i giovani che partiranno dalla Maremma

Sono 74 i giovani della provincia di Grosseto che nel 2025 faranno esperienza all’estero con il progetto Erasmus, accompagnati dai docenti. Si tratta di 10 neodiplomati che partecipano al programma Erasmus Pro, della durata di tre mesi, per rafforzare le potenzialità occupazionali, e di 64 studenti di quarta superiore che hanno aderito al programma Erasmus+2025, provenienti dall’Isis Follonica, Isis "Bernardino Lotti" di Massa Marittima, "Zuccarelli" di Pitigliano e dalle scuole di Grosseto "Pietro Aldi", "Polo Bianciardi", "Fossombroni", "Leopoldo II di Lorena", Polo Tecnologico "Manetti Porciatti", Liceo "Rosmini". Gli studenti partiranno dal mese di maggio per Valencia, Coruna (Spagna); Porto (Portogallo); Tralee (Irlanda) e Bordeaux (Francia), quest’ultima meta si è aggiunta quest’anno. Inoltre, ad aprile, 7 docenti parteciperanno ad un corso di formazione in lingua inglese di una settimana a Valencia. Agli studenti sono stati sono stati consegnati gli Europass Mobility, un documento individuale nel quale sono messe in trasparenza le soft skills, le competenze professionali maturate.