Primavera Civica. Daniele Braccini è il presidente

Daniele Braccini, 36 anni, responsabile da dieci anni del Piano collettivo di sicurezza in mare del Comune di Follonica, è il nuovo presidente di Primavera Civica, l’associazione politica costituitasi in occasione delle elezioni amministrative cittadine del 2019. Nel suo incarico, che per statuto dura due anni, Daniele Braccini sostituisce Lanfranco Stefanelli e viene affiancato da un direttivo composto da Mara Pistolesi (vicepresidente), Paolo Casella, Alessandro Ricciuti e Mauro Pasquali. "Primavera Civica – affermano dall’associazione – ribadisce, come elemento fondante del proprio statuto, l’identificazione nei valori dell’antifascismo e della democrazia sanciti dalla Costituzione Repubblicana. L’impegno in questa fase politica e senza propria rappresentanza consiliare, riguarderà ancor più la connotazione associativa di Primavera Civica, attraverso un dialogo aperto con la città, nelle varie componenti politiche, di aggregazione sociale, del volontariato, nonché con la stessa Amministrazione comunale, rispetto ai temi riguardanti il governo di Follonica. Tutto questo in modo autonomo e nel pieno rispetto di tutte le altre forze politiche a partire da quelle del centrosinistra presenti in Consiglio". "Come associazione abbiamo deciso di continuare la nostra attività politica per la città – dice Baccini – e anche per rispetto nei confronti dei cittadini che ci hanno votato. Nonostante la sconfitta della coalizione di centrosinistra, nessuno all’interno della Primavera ha mai smesso di credere nel progetto. Come previsto dal nostro statuto abbiamo rinnovato il direttivo. La nostra associazione vuole andare avanti, con tutti coloro che non si sentono rappresentati dai partiti presenti in e Consiglio, ascoltando la voce dei cittadini che vivono quotidianamente Follonica".