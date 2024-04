Premio "Mariella Gennai". Oggi giornata di premiazioni

Si svolgerà oggi a Massa Marittima alle 16.30, la cerimonia di premiazione della diciannovesima edizione del concorso letterario Mariella Gennai aperto a tutte le scuole della Toscana di ogni ordine e grado, per testi inediti e audiovisivi. L’evento si terrà nella sala Congressi del Palazzo dell’Abbondanza. Il Premio Mariella Gennai è promosso dal Comune di Massa Marittima. Il concorso nasce per ricordare Mariella Gennai, una cittadina massetana che si è sempre occupata con passione e competenza dei giovani e del mondo della scuola, sia nel ruolo di educatrice che di assessore provinciale. "Per la prima volta quest’anno il Premio varca i confini provinciali aprendo a tutte le scuole della Toscana" – ha detto Grazia Gucci, assessore alle Pari Opportunità - Una sfida che accogliamo con entusiasmo consapevoli dell’importanza di creare dei ponti fra le diverse realtà. Saremo felici di accogliere gli studenti a Massa per la giornata conclusiva". "C’è stata una bella partecipazione – aggiunge Irene Marconi, assessore all’istruzione - Per stimolare la creatività abbiamo cercato di inserire modalità comunicative e linguaggi differenti".