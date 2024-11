Porto Ercole si rifà il look: "Demoliamo la strada di S. Rocco per la sostituzione delle tubature"

Porto Ercole si rifà il look. Sarà un inverno di lavori pubblici quello che si prospetta per il borgo argentarino, a partire da quelli lungo la strada che porta alla Rocca, che potrebbero causare qualche disagio alla circolazione. Questi riguarderanno il rifacimento di tutti i sottoservizi, a partire dalle tubazioni delle acque chiare e delle acque scure fino a quelle del metano e i cavi della fibra. "La prossima settimana, tra il 14 e il 18 novembre, inizierà il cantiere più importante per Porto Ercole – spiega il vicesindaco Michele Lubrano (nella foto) –. Inizieremo a demolire la strada da San Rocco al paese vecchio per la sostituzione delle tubazioni, che non vengono cambiate dal 1964. Questo intervento creerà naturalmente dei disagi perché dovremo interrompere un senso di marcia, si andrà su un senso solo con il semaforo. Un intervento che durerà circa quattro mesi, sarà un inverno con qualche difficoltà e ci scusiamo in anticipo per il disagio con i cittadini. Il costo sarà coperto dal Pnrr per quanto riguarda la parte dell’Acquedotto del Fiora, mentre il Comune ha stanziato circa 400mila euro, che comprenderanno anche asfalto e segnaletica, oltre a dossi rialzati e illuminati".

A breve inizieranno anche i lavori in piazza Ricasoli, con una nuova pavimentazione fino alla porta senese che permetterà una riqualificazione dell’area di ingresso del paese vecchio. "Un intervento da 149mila euro che inizierà a fine novembre – aggiunge Lubrano –. La piazzetta verrà rialzata e avrà anche uno scivolo per disabili, abbattendo qualche barriera architettonica, e riprenderà la pavimentazione della porta senese con delle pietre di Santa Fiora, in continuità con il centro storico. Stiamo inoltre andando avanti anche per trovare una mediazione per i terreni nel punto in cui sorgerà la nuova rotatoria sulla 167, sperando di andare a gara a inizio anno nuovo. C’è inoltre la gara in corso per la realizzazione dei bagni pubblici sul lungomare di Porto Ercole, dove il molo De Angelis. Un intervento importante che costerà 370mila euro, i lavori sono previsti per fine mese. Una parte dell’opera per lo scavo delle fognature è già iniziata. Quindi daremo un importante servizio sia per il porto che per i turisti. Nel 2025 faremo altri bagni con docce su viale Strozzi, anche questi a servizio del porto".

Andrea Capitani