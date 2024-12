Poltrona Rossa: rinascita e trasformazione per le donne con Tutto è Vita

Sarà lì ad aspettare le donne. Rinascere è possibile. Dentro e fuori. Quando la bellezza incontra la forza interiore può solo che nascere un’iniziativa unica, organizzata dall’associazione "Tutto è Vita" sotto l’attenta gestione della presidente Susi Esposito, in collaborazione con il salone di bellezza di Elena Merola.

Nel cuore di via del Pinturicchio 22, ha preso vita ieri pomeriggio il progetto "Poltrona Rossa", simbolo di rinascita e trasformazione. Qui, donne che hanno affrontato momenti difficili potranno trovare uno spazio accogliente e sicuro per riscoprire se stesse.

A guidarle in questo percorso saranno due professioniste: Caterina Perna, psicoterapeuta, che offrirà supporto interiore, accompagnando le donne in un viaggio emotivo verso il recupero della fiducia e della serenità ed Elena Merola, hairstylist di talento, darà un tocco di cambiamento estetico, trasformando l’aspetto delle partecipanti per simboleggiare una nuova partenza nella loro vita.

"Non si tratta solo di cambiare un’acconciatura – spiega Elena Merola – ma di dare forma, attraverso la bellezza, alla forza che ogni donna porta dentro di sé. Molte donne si sfogano e raccontano le lore storie. La parrucchiera è come la consigliera delle clienti, e così chi entrerà qui saprà che c’è un punto di riferimento che ti porta ad una struttura più solida".

L’iniziativa vuole anche essere un richiamo alla solidarietà della comunità, invitando tutti a riflettere sull’importanza di offrire sostegno a chi ne ha bisogno. L’associazione "Tutto è Vita" lavora da anni per contrastare la violenza sulle donne, promuovendo progetti concreti per il loro supporto e reinserimento nella società. La "Poltrona Rossa" è un nuovo, significativo tassello di questa missione.

"Grosseto sta rispondendo a queste iniziative – Susi conclude Esposito, lanciando un messaggio– anche se il quadro generale è preoccupante: l’età è drasticamente diminuita nel centro antiviolenza. Ormai sono tante le ragazze minorenni che si affacciano al centro quando prima l’aiuto era rivolto a donne con età più adulta. L’amore non deve far soffrire, chiedete aiuto perché noi ci siamo".