Polemiche sul Polo 167. Scintille Benini-Goti: "Centro pieno di servizi"

"Il polo del socio assistenziale della 167 ovest di Follonica ci sarà ma il progetto sarà molto diverso dalla descrizione di fantasia che ne ha dato la candidata sindaca Eleonora Goti". Inizia così il sindaco di Follonica Andrea Benini. "Il Coeso e il Conad, la società proprietaria dell’immobile della 167 ovest, hanno sottoscritto il contratto di affitto con il supporto tecnico del Comune di Follonica, nell’ottica dell’interesse pubblico. – aggiunge – Il progetto prevede che il nuovo centro permetta alle cittadine e ai cittadini di accedere ad alcuni servizi della Società della Salute in modo più semplice, decentrando in un quartiere popoloso della città. Nel nuovo polo socio assistenziale verrà spostata una parte del servizio sociale professionale della Società della salute, con l’apertura di un nuovo servizio di orientamento e di segretariato, il Pas, ovvero il punto di accesso al sociale, il Punto insieme che è lo sportello di accesso per la non autosufficienza, lo sportello info immigrati e tutte le realtà del Terzo settore che ne faranno richiesta. Accanto agli uffici e agli sportelli informativi ci sarà anche un’area espositiva e per convegni, un salone, da utilizzare per l’Afa, l’attività fisica adattata per persone più anziane, spazi per i ragazzi, per l’associazionismo e il volontariato". Secondo il primo cittadino di Follonica non è vero, come afferma la Goti "che nel centro troveranno sede sia il centro di accoglienza per gli immigrati sia il centro di recupero per varie tipologie di dipendenze: droga, ludopatie e quant’altro. Riteniamo che la 167 Ovest non sia il luogo idoneo per ospitare centri per l’immigrazione o di recupero da tossicodipendenze". "Ormai da tempo lavoriamo a questo progetto che vuole portare servizi nuovi alle 167 ovest – chiude nella sua disamina il sindaco di Follonica Andrea Benini – la nostra città sta crescendo e sta cambiando ed è fondamentale riuscire a dare delle risposte ai cittadini". Pronta la risposta di Eleonora Goti candidata con la lista civica "Prima Follonica". "Mi rimane ancora difficile immaginare come un polo sociale possa, in qualche modo, rivitalizzare il quartiere in questione. Il progetto in questione, se portato a compimento, trasformerebbe il centro commerciale in centro sociale, andando completamente a stravolgere la natura dello stesso".