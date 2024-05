Piazza della Palma, si parte. Iniziati ufficialmente i lavori

Un intervento per una passeggiata gradevole, e un look contemporaneo. Niente più pavimento sconnesso anche in Piazza della Palma. Nuovi lavori per portare a nuovo uno dei salotti buoni del capoluogo maremmano. Un milione e centomila euro legato al Pnrr-Pinqua hanno avuto come destinazione piazza della Palma, un’area che solo qualche settimana fa ha visto anche l’inaugurazione della sede Anap Confartigianato. Ieri mattina sono state aperte le opere di cantierizzazione per i lavori di rinnovo degli spazi urbani nell’area di piazza della Palma e zone limitrofe che avranno inizio ufficialmente lunedì. L’opera consiste nella sostituzione della vecchia pavimentazione con una nuova e nei lavori ai sottoservizi. Sarà una pavimentazione di "grossi pezzami", come è nel il centro storico cittadino, ma più contemporanea, come quella già presente in via Paglialunga. La durata dei lavori per contratto in questi tipi di appalto è di otto mesi, ma i lavori avverranno per porzioni, in modo da sistemare una porzione e poterla rendere fruibile anche dopo due mesi, e poi via al rifacimento delle altre. "Stiamo intervenendo – afferma l’assessore comunale ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – su parti sconnesse e malmesse. Precedentemente, abbiamo fatto dei sopralluoghi con il vicesindaco Ceccherini e la giunta e concordato con i commercianti della zona di procedere in questo modo, ovvero quando si interverrà sulle parti attigue alle loro attività saranno loro concessi spazi limitrofi. I lavori che partiranno ufficialmente lunedì inizieranno con la manomissione prima in Piazza martiri d’Istia,per proseguire in via Garibaldi, via Colombo, via Corsini e altre porzioni.

Faremo un lavoro per migliorare il nostro centro storico e ne faremo anche altri. Prossimamente i lavori inizieranno anche in via de Barberi e in estate in via Saffi. Come Giunta, siamo orgogliosi di impiegare i fondi Pnrr,e riqualificare una parte di centro storico che aspettava di essere messa a nuovo".

Fra qualche mese quindi piazza della Palma non sarà solo completamente risitemata, ma diventerà anche più confortevole per chi usufruisce del centro storico, per lavoro ma anche per una serata da trascorrere con gli amici.

Maria Vittoria Gaviano