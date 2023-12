Parco giochi danneggiato dai vandali

Danneggiata nella notte tra domenica e ieri l’area giochi vicina al campo da tennis di Castel del Piano. "Il lavoro di vandali è stato devastante – commenta rammaricato, dispiaciuto e arrabbiato il vicesindaco di Castel del Piano, Luciano Giglioni –. Sono state rotte le sedute di un’altalena, è stato divelto il cestino dell’immondizia, è stato danneggiato il pavimento morbido installato sotto le altalene. È un peccato che per colpa di alcuni vandali a rimetterci siano i più giovani del paese". È stata distrutta anche una casina in legno che veniva utilizzata durane le feste natalizie. "Abbiamo cercato a più riprese di collocare una telecamera in questa zona – prosegue Giglioni – ma la posizione interrata del parco non consente di trasmettere le riprese, ma non è più possibile accettare passivamente queste situazioni".