Parchi cittadini, via alla riqualificazione. Saranno tolte le barriere architettoniche

L’Amministrazione di Grosseto prosegue il proprio impegno per valorizzare le aree verdi cittadine, con una serie di interventi, dal valore di oltre 200mila euro, che abbracciano due obiettivi principali in vista del nuovo anno: la manutenzione e il miglioramento delle attrezzature ludiche da un lato, e l’eliminazione delle barriere architettoniche per favorire l’inclusività dall’altro. Un esempio concreto di questa azione è il parco di viale Einaudi, dove i lavori di riqualificazione sono stati appena completati: qui sono state installate due nuove altalene e restaurata quella per persone con disabilità oltre al ripristino e alla manutenzione del villaggio Wonder. L’intervento si inserisce in un disegno più ampio che coinvolge altri parchi cittadini. Nelle aree verdi tra le vie Adamello e Abruzzo e tra le vie Platino e Argento, i lavori saranno mirati in particolare all’eliminazione delle barriere architettoniche, con la creazione di percorsi accessibili e sicuri per persone con disabilità o mobilità ridotta. Analoghi interventi sono previsti nel parco di Rispescia, mentre nella zona del Casalone verrà realizzata una nuova area giochi attrezzata.