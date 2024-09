"Parcheggio venduto per pagare anche un debito"

Il sindaco Ugo Lotti, dopo le dichiarazioni dei consiglieri di minoranza Pierandrea Vanni e Matteo Santarelli, spiega le decisioni prese dalla giunta in merito all’asta del parcheggio delle terme. "La cifra derivante da quella vendita, insieme alle alienazioni di altri immobili comunali, si stima sui 95mila euro – dice Lotti – e nel bilancio che c’è stato lasciato dalla precedente giunta non era previsto il fondo per la copertura di oltre 47mila euro spettante all’ente comunale per la ristrutturazione del distretto sanitario cittadino. Da quelle vendite riusciremo a ricavare la cifra necessaria. La parte restante dell’incasso sarà devoluta al ripristino di strade vicinali".

"Negli uffici comunali – dice ancora Lotti – non vi è traccia di un progetto tra il Comune e la Società Antiche Terme Acqua di Sorano per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in tale area". E comunque il primo cittadino specifica che "tutti gli impegni verso il Comune presi dalla Società Antiche Terme Acqua di Sorano, saranno pienamente assolti". La scelta insomma dell’amministrazione Lotti è chiara: "Per sopperire alla mancanza di fondi – dice il primo cittadino di Sorano – che ricordiamo non erano in bilancio, per progetti che riteniamo strategici abbiamo deciso di alienare alcuni immobili comunali, come fanno tutti gli enti pubblici italiani".