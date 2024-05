Paolo Migone illumina "La Luna"

Molta gavetta nei primi anni Novanta nelle tv private, poi il trampolino di "Zelig", teatro, cinema e il primo libro con un titolo-confessione: "L’occhio nero al panda gliel’ho fatto io". Spettinato, surreale, livornese, pacato ma battute corrosive e – anche lui – con un occhio nero. Ma non ha mai spiegato la sua origine.

Forse Paolo Migone (nella foto) potrebbe farlo venerdì 17 durante la cena a Tirli, nella locanda "La Luna", dove – invitato dallo chef Emilio Signori – si siederà ad uno dei tavoli e poi inizierà a raccontare le sue storie, soprattutto pescando all’interno del rapporto fra donne e uomini, fra moglie e marito, ovvero fra due "universi" che nel suo modo di pensare convivono senza avere però nulla in comune.

Facile immaginare che tutto verrà fuori tranne che uno spettacolo con un copione già scritto. Anche in teatro gli basta un niente per divagare dalla strada tracciata e iniziare ad avventurarsi in sentieri inesplorati, perché fantasia e improvvisazione sono doni che sa gestire con grande abilità. E se inizia a raccontare scene di vita vissuta durante una cena, come fosse al tavolo con alcuni amici, allora sarà un continuo rincorrere ricordi ed episodi, situazioni e paradossi. L’unico filo conduttore certo della serata sarà questo: ridere.

Unica regola: bisogna prenotare telefonando allo 0564 - 945854.