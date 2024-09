Palazzetto tirato a lucido. Nuova illuminazione e foresteria con 8 posti

Futuro più roseo per la Pallavolo Grosseto. Se adesso il palazzetto in piazza Azzurri d’Italia è dotato di nuova illuminazione e la foresteria è stata ristrutturata e dotata di otto posti per le atlete in un locale accogliente, è grazie all’intervento che ha visto portate a temine il progetto di efficientamento energetico che prevedeva la sostituzione del vecchio impianto di illuminazione con uno nuovo a tecnologia led, per il campo da gioco e per gli spalti. Si è trattato di un intervento concepito nell’ambito del Pnrr, per un importo pari a 55mila euro. Quindi un grande intervento da parte del Comune, ma anche dalla società Pallavolo Grosseto che ha investito oltre 30mila euro per la foresteria arricchendola di un bagno, di nuovi infissi dotati di zanzariere, di un impianto di areazione, di tv digitali e Wi-Fi.

"Oggi è una giornata storica – dice il presidente della Pallavolo Grosseto Riccardo Tinacci –, perchè il palazzetto avrà nuova luce in tutti i sensi. Si tratta di un impianto molto efficiente, basti pensare che questo mese è arrivata una bolletta quasi dimezzata rispetto alla precedente". "Stiamo andando – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – verso una struttura che è migliore per la città, che sta crescendo a sua volta. L’amministrazione ama il mondo dello sport e ci crede immensamente, rappresenta la coscienza di sé e della propria salute, l’abdicazione che porta al sacrificio e poi ai successi".

"È stata una scommessa dal 2016 – dice l’assessore Fabrizio Rossi –, quando la situazione era critica, verso una progressiva crescita dal punto di vista strutturale ed impiantistico. Il nostro intento negli anni era di far crescere la Grosseto sportiva". "Abbiamo già dei risultati tangibili – ha concluso l’assessore Riccardo Ginanneschi – con l’abbattimento dei costi come detto dal presidente. Le risorse spese sono state investite in ciò che è un bene pubblico, rigenerando un luogo per i giovani".

Maria Vittoria Gaviano