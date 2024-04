Pacella attacca Vannacci: "Gravi parole sui disabili"

"Gravi le parole di Vannacci sui disabili". Il gruppo Nuovo Orizzonte Civico tuona sulle dichiarazioni del generale, capolista Lega nel Centro Italia per le Europee, e sull’idea di creare classi separate per disabili. "L’ufficiale evidentemente non si rende conto che siamo nel 2024 e non in anni, per fortuna passati, in cui il concetto di inclusione era sconosciuto – dichiara Claudio Pacella dal direttivo Noc –. L’assessore al sociale di Grosseto Sara Minozzi e la Ministra Alessandra Locatelli cosa ne pensano? Se questa è l’idea di partito di Salvini siamo ben felici della scelta fatta e comprendiamo quella classe dirigente capace, fatta di governatori, sindaci e parlamentari leghisti che si ribellano a questa candidatura. Per quanto ci riguarda queste dichiarazioni ci lasciano l’amaro in bocca nei confronti di un partito che abbiamo aiutato a crescere fino a raggiungere picchi mai avuti prima e che abbiamo lasciato quando lo abbiamo visto andare verso una deriva culminata con la candidatura del generale Vannacci. Così come non abbiamo apprezzato le parole di compiacimento per questa candidatura dell’europarlamentare Susanna Ceccardi che, in cerca di preferenze, rivediamo in Maremma dove, a differenza di alcuni suoi colleghi di gruppo e partito, abbiamo visto solo per chiedere voti alle Regionali e farsi notare in occasione della chiusura della vittoriosa campagna delle amministrative di Grosseto".

"Ci domandiamo che cosa pensi di queste dichiarazioni la ministra Locatelli – proseguono – persona che conosciamo e che stimiamo. Apprezziamo invece le parole spese sui social dall’avvocato Pierfrancesco Angelini che del dipartimento regionale disabilità della Lega è stato responsabile e che è dimostrazione dei grandi passi compiuti da una società che include i disabili e che non le esclude e le ghettizza, così come si evince dalle parole del generale Vannacci riguardo alla sua idea. Chissà quale sia l’opinione dell’assessore al sociale di Grosseto, (Sara Minozzi, Ndr.)visto che il ruolo nel partito che è stato di Angelini lo ha preso lei? Ci auguriamo una netta presa di posizione contro le parole di Vannacci".