"Ora è futuro". Anziani e benessere

Parte da domani una settimana dedicata al benessere delle persone anziane con "Ora è futuro". L’evento, promosso dalla Rete Up-Umana Persone, si terrà fino al 6 ottobre e sarà realizzato a Grosseto e Orbetello da Uscita di Sicurezza. Previsti sportelli informativi, conferenze gratuite e la camminata metabolica. Sarà una settimana dedicata al benessere delle persone anziane organizzata dalla Rete Up-Umana Persone, dal Patronato Acli Toscana e dall’associazione Esculapio. Per tutta la settimana, nelle province di Grosseto, Firenze, Prato e Arezzo, sono in programma eventi e iniziative gratuite dedicati alle persone anziane, ai loro familiari e ai care giver. Un’iniziativa patrocinata da Regione Toscana e Pronto Badante e realizzata con il supporto di Confcooperative, Legacoop, Università degli Studi di Firenze e Pharaon e che coinvolge la cooperativa Uscita di Sicurezza con una serie di appuntamenti in programma a Grosseto e Orbetello. Da domani a venerdì 5 ottobre, dalle 10 alle 13, allo sportello informativo in via Ximenes 10 a Grosseto, nella sede di Uscita di Sicurezza, e all’Auditorium di Orbetello, in piazza Giovanni Paolo II 1, gli interessati potranno trovare operatori pronti a dare informazioni sui servizi per le persone anziane presenti sul territorio. All’attività di sportello si aggiungono una serie di incontri pomeridiani, gratuiti e aperti alla cittadinanza, che interesseranno Grosseto e Orbetello, rispettivamente alla Sala Eden (bastione Garibaldi, Mura medicee) e all’Auditorium lagunare dalle 16 alle 18. Domani appuntamento alla Sala Eden di Grosseto con la conferenza "L’importanza di Unitre": un’occasione per conoscere l’offerta formativa e culturale dell’Università delle Tre età attraverso le parole della presidente Elisa Ginanneschi. Martedì appuntamento a Orbetello, sempre dedicato a Unitre, con la relazione della presidente Italia Baldi. Mercoledì doppio incontro: a Orbetello si terrà il seminario sul contrasto alle truffe agli anziani a cura della Polizia di Stato con la collaborazione della Questura di Grosseto; alla Sala Eden di Grosseto presentazione dei servizi di Televita. Infine domenica due "camminate metaboliche": a Grosseto alle 11, partenza dal bastione Garibaldi, a Orbetello ritrovo all’Auditorium: Prenotazione obbiligatoria (3392230132).