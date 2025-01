Oggi l’"Aperitivo" parla di "Idiotria". In inglese e in italiano

Doppio appuntamento oggi con l’"Aperitivo parla inglese" che propone un incontro in lingua e uno in italiano. Si parla di "Idiotria", l’ottava pubblicazione di Maurizio Cont e Gianmarco Serra, "impegnati da anni – dicono gli organizzatori – nel produrre eventi semiclandestini in provincia certi che la produzione di cultura sia tanto importante quanto il suo consumo, e che solo nella semiclandestinità si possono raggiungere certe libertà e lavorare in pace. Un pamphlet per tutti e per nessuno, indispensabile per affrontare e trasformare con coraggio il 2025".

Alle 18 chiacchierata in inglese al "Caffè Carducci" con Gianmarco Serra e alla stessa ora incontro (in italiano) a "Quanto Basta" con Maurizio Cont. In entrambi i casi non serve la prenotazione e per informazioni è possibile telefonare al 320 - 9616302.

Al di fuori del contesto delle iniziative ed azioni culturali, Maurizio Cont è un artista visivo e concettuale mentre Gianmarco Serra è uno sceneggiatore. Abitano entrambi nei pressi di Manciano. Idiotria (o culto per gli idioti) propone una sospensione critica: l’astensionismo responsabile.