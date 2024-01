Nuova segretaria comunale

Il Comune di Monte Argentario ha un nuovo segretario. Si tratta della dottoressa Mirella Cavuoto, già da qualche settimana arrivata nell’ente del promontorio in maniera provvisoria e adesso ufficializzata con un decreto del sindaco pubblicato ieri e firmato nei giorni scorsi sull’albo pretorio del Comune. La dottoressa Cavuoto, già segretario dei Comuni di Manciano e Arcidosso, entra così a far parte anche di quello del promontorio, prendendo il posto di Iole Tommasini, adesso segretaria del Comune di Terni dopo i cinque anni passati nello stesso ruolo nel Comune argentarino. L’inizio del servizio della dottoressa Cavuoto come nuovo segretario di Monte Argentario è fissato ufficialmente alla giornata di domani. Nell’ultimo consiglio comunale il segretario ha già ricevuto il benvenuto sia dai componenti della maggioranza che dell’opposizione.