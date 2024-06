Novità a Castel del Piano. Per la prima volta nella storia del Comune un sindaco donna

Con l’elezione di Cinzia Pieraccini, il comune di Castel del Piano ha per la sua prima volta un sindaco donna. Il consiglio sarà composto da 8 membri della maggioranza e 4 della minoranza. Ecco le preferenze dei consiglieri nella lista della Pieraccini: Arianna Arezzini 116, Federico Badini 123, Ludovico Bartolomei 89, Silvano Bartolomei, 19, Antonino De Pasquale 35, Arianna Fiori, 52, Franco Giannetti 79, Cristina Manzi 32, Luca Saladini 86, Annalisa Ulivieri 52 e Roberto Zamperini 70. Di seguito le preferenze della lista "Michele Bartalini sindaco": Sonia Giannelli, 77, Mariarosa De Masi 40, Giorgio Avola 42, Carlo Pulcini 21, Renzo Nannetti 57, Sabrina Rosati 142, Gerardo Leoni 54, Tommaso Tassi 92, Riccardo Amorfini 16, Marco Galgani 9 e Francesca Pastorelli 0i. La maggioranza sarà così composta: Federico Badini, Arianna Arezzini, Franco Giannetti, Roberto Zamperini, Arianna Fiori, Ludovico Bartolommei, Luca Saladini e Annalisa Ulivieri. I consiglieri di minoranza saranno invece: Michele Bartalini, Sabrina Rosati, Tommaso Tassi e Sonia Giannelli. Nella sera di lunedì Pieraccini ha organizzato una grande festa a cui hanno partecipato molti sostenitori. "Io vorrei sedermi con tutti intorno al tavolo, come abbiamo fatto fin dall’inizio, privilegiando le competenze – commenta Cinzia Pieraccini – . Vorrei sottolineare che al di là dal fatto che la giunta sia composta da 4 persone e che ci sarà un assessore esterno, io voglio puntare anche sulle capacità dei miei consiglieri. Io vorrei al di là dei nomi che ci fosse un tandem tra assessori e consiglieri comunali. Ecco perché fin dall’inizio ho pensato di dare le deleghe oltre la giunta, questo lo abbiamo detto fin dall’inizio. Infine vorrei riuscire a fare commissioni comunali che riescano a rimettere in gioco i tre consiglieri che non sono entrati perché anche loro – conclude Pieraccini – sono un valore aggiunto per la squadra". Michele Bartalini, ex sindaco, promette un’opposizione attenta e pronta a dare un contributo anche al nuovo gruppo di governo.