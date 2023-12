"Nonni Vigili", niente servizio. Il bando ancora deserto

Sono due i tentativi andati a vuoto sul bando presentato, per ben due volte, per i "Nonni Vigili". Il Comune di Follonica è stato costretto dunque a a non attivare il servizio di sorveglianza degli alunni all’ingresso e all’uscita delle scuole. Il Comune di Follonica ci ha provato due volte, lo scorso agosto quando venne pubblicata la prima manifestazione di interesse e poi ancora ad ottobre. Un anno, con la possibilità di estendere il servizio per ulteriori dodici mesi se tutto fosse andato bene. Invece la sorveglianza non partirà perchè nessuno ha avanzato la sua candidatura per svolgere il compito: troppo strette le maglie dell’avviso di ricerca affinchè qualche associazione decidesse di fare il "passo". Il requisito principale era quello di essere iscritti al Runs (il registro unico nazionale del terzo settore) da almeno sei mesi. Ma a Follonica i soggetti che si erano presentati erano solo volontari (coem era sempre stato), oppure aderenti ad associazioni cittadine.