Morto Paolo Matteini, il "Re della carne maremmana". Fondò un’azienda a Montorgiali con quaranta operai

Confindustria in lutto per la scomparsa di Paolo Matteini, il "re della carne maremmano", storico imprenditore grossetano che ha fondato e guidato per decenni la Incam, azienda che effettuava produzione e commercializzazione delle carni e che per lungo tempo ha rappresentato una delle principali imprese dell’intera provincia di Grosseto. Negli anni ‘90 aveva 40 persone al lavoro, poi l’azienda, che aveva sede a Montorgiali, fu chiusa nel 2012. "Paolo Matteini – ricorda Confindustria – ha sempre dimostrato un grande esempio di capacità imprenditoriale e tutti noi ne abbiamo riconosciuto la scrupolosa professionalità, l’estrema cura del proprio lavoro e una sincera attenzione al territorio in cui ha operato. In questo momento di dolore, noi di Confindustria ci stringiamo alla famiglia con l’impegno di tener viva la memoria e le qualità di un grande imprenditore".