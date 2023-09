Morellino internazionale. Tappa a "A Taste of Italy"

SCANSANO

Tappa Oltremanica per il Morellino di Scansano che continua il suo percorso di crescita ed espansione nei principali mercati internazionali. Qualche giorno fa Brighton è stata la città scelta per ospitare "A Taste Of Italy", l’evento organizzato in collaborazione con il Consorzio delle Venezie, pensato per valorizzare in maniera trasversale e originale il posizionamento di questo grande rosso toscano nel Regno Unito. L’appuntamento che si è svolto a Rockwater Hove, splendida location esclusiva a due passi dal mare, ha dato ai rappresentati del Consorzio l’opportunità di incontrare una platea qualificata di buyers, giornalisti e influencer e supportare così la crescita e la diffusione della storica denominazione della Maremma. "La nostra presenza a Brighton - afferma Alessio Durazzi, direttore del Consorzio di Tutela - è parte integrante di una strategia di internazionalizzazione con cui stiamo presidiando i principali mercati esteri per raccontare, promuovere e valorizzare le caratteristiche uniche del Morellino. Nel Regno Unito, uno dei bacini più interessanti per i nostri vini, le importazioni per il comparto agroalimentare italiano hanno ripreso a crescere a doppia cifra. Abbiamo pensato quindi di invitare una selezionata platea di operatori specializzati per allargare su nuovi e precisi target il pubblico degli amanti di questo vino. Taste of Italy, infatti è stata una vetrina che ci ha permesso di proseguire questo percorso e dare continuità al lavoro mirato di internazionalizzazione degli ultimi anni. L’obiettivo è quello di incrementare la presenza del Morellino in particolare nel mondo della ristorazione e delle enoteche di qualità e supportare così il nostro posizionamento come uno dei vini più identitari della Toscana". Nel corso dei vari momenti del programma di, il Consorzio ha fatto scoprire le diverse anime del Morellino di Scansano, la sua essenza e la bellezza dei borghi che caratterizzano il territorio della denominazione. Dopo la presentazione, si è svolta una degustazione cibovino dove "il Sangiovese by the sea" ha svelato la sua identità e le sue tipologie attraverso tre isole tematiche dedicate "All’annata 2022", "Alle annate fino al 2021" e "Alle Riserve". La selezione delle etichette di Morellino di Scansano ha accompagnato le portate a base di carne e di pesce. Per queste ultime, il vino è stato servito ad una temperatura leggermente più bassa per esaltare la morbidezza del gusto e la freschezza del Sangiovese che si affaccia sul mare.