Maxi piantagione di marijuana con laboratorio nel podere: per un 65enne scatta l’arresto

Roccastrada (Grosseto), 17 luglio 2024 - I carabinieri della stazione di Ribolla hanno arrestato un 65enne italiano del posto per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Una pattuglia si è trovata in transito nei pressi di un podere, da dove hanno notato un uomo che alla loro vista si è allontanato velocemente verso la macchia mediterranea posta alle spalle di questo podere.

Notando il comportamento insolito, i carabinieri si sono subito messi alla ricerca del soggetto, trovando poco dopo un uomo che dichiarava essere il proprietario dell'immobile. Dalla sala al piano terra del podere, proveniva un forte odore tipico delle piante di marijuana.

Un momento dei controlli dei carabinieri nella serra del podere. Un 65enne è stato arrestato

I carabinieri hanno approfondito il controllo, perquisento l’edificio. E scoprendo un vero e proprio laboratorio, con decine di piante di marijuana attaccate alle travi del soffitto ad essiccare.

In altri locali, c'erano strumenti per la coltivazione e la lavorazione dello stupefacente, tra cui anche strumenti utili all'estrazione dell'olio della pianta, nonché decine di altre piante in fase di crescita, assistite da ventilatori, lampade alogene, irrigatori automatici.

Ritrovato anche prodotto finito, confezionato per la vendita successiva o custodito all'interno di barattoli di plastica e sacchi neri.

All'esterno del podere, in una serra, sono state trovate circa 50 piante in piena terra, dell'altezza media di 1 metro e 80, in pieno sviluppo. Anche la serra era dotata di tutte le accortezze per rendere la piantagione rigogliosa, come di fatto era.

E’ quindi intervenuto l’elicottero dei carabinieri, proveniente dal 4° Nucleo di Pisa, per scorgere eventuali altre piantagioni nelle vicinanze. Lo stupefacente trovato, circa 50 piante adulte, 65 in vaso e circa 100 kg di marijuana essiccata, è stato sequestrato, mentre l'uomo proprietario del podere è stato arrestato.