Lupa travolta e uccisa da un’auto

GIUNCARICO

Un esemplare femmina

di lupo è stato travolto e ucciso allo svincolo della variante Aurelia - strada a quattro corsie - tra i territori comunali di Gavorrano e Giuncarico. Il conducente di un’auto se lo è trovato davanti e non ha potuto evitare l’animale causandogli la frattura degli arti posteriori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre al servizio veterinario della Asl che ha provveduto a consegnare l’animale all’Istituto zooprofilattico per ulteriori accertamenti. Sono sempre più frequenti gli attraversamenti di selvaggina in prossimità di strade a forte scorrimento di traffico. Che rappresentano il doppio pericolo per l’animale

ma anche per gli automobilisti.