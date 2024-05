Liti, risse e aggressioni. Locale chiuso 10 giorni e licenza sospesa

Dieci giorni di chiusura a causa delle risse che si sono ripetute nel corso delle settimane. La chiusura (con sospensione della licenza) riguarda il locale "Pizzeria e kebab" di Corso Carducci ed è stata disposta dal questore Antonio Mannoni in seguito "al verificarsi – si spiega – di recenti gravi episodi di turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica in conseguenza ai ripetuti episodi di violenza accaduti nel corso degli ultimi mesi che hanno visto protagonisti gruppi numerosi di avventori del locale, per fatti cominciati all’interno del locale e che poi si sono spostati davanti al pubblico esercizio, coinvolgendo altre persone".

"La ricostruzione dei fatti, anche attraverso diverse testimonianze – si spiega ancora – ha permesso di evidenziare l’indole aggressiva e determinata degli autori a conferma della loro noncuranza, non solo delle regole del vivere comune, ma soprattutto di una indifferenza al rispetto delle leggi. In occasione degli scontri alcuni soggetti non hanno esitato ad usare anche armi bianche". Ultimo caso in ordine di tempo l’accoltellamento di un giovane avvenuto in pieno giorno.