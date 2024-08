L’incontro con i parlamentari: "Subito fondi dal governo e Consorzio entro la fine dell’anno"

Un milione di euro dal governo, la proposta di legge che sarà approvata in commissione a metà della prossima settima per poi passare all’approvazione definitiva alla Camera e al Senato così che la legge diventi definitiva e possa nascere il Consorzio entro la fine dell’anno.

Sono queste le novità annunciate ieri al sindaco Andrea Casamenti da parte dei parlamentari della Commissione Ambiente della Camera durante l’incontro istituzionale e il sopralluogo sulla laguna per verificare la situazione del bacino. La delegazio era composta da Patty L’abbate, vicepresidente, Zaira Rinella, Fabrizio Rossi, Massimo Milani, Marco Simiani ed"e ai parlamantari – dice Casamenti – abbiamo illustrato la situazione e le risultanze della riunione del Comitato tecnico scientifico, che ha ribadito la necessità e inderogabilità di intervenire con azioni volte a ripristinare l’equilibrio dell’ecosistema. Al momento la situazione è stazionaria, benché la zona di Fibbia desti molta preoccupazione e resti sotto strettissimo monitoraggio. Riprendendo le parole del Comitato tecnico scientifico abbiamo necessità che per la salvaguardia della Laguna siano stanziati almeno 5 milioni di euro l’anno, non solo attraverso il contributo regionale, ma anche con l’intervento dello Stato che sarà chiamato a nominare, attraverso il ministero dell’Ambiente, l’amministratore del consorzio gestore di quello che nell’attuale disegno di legge viene chiamato il Parco ambientale della Laguna.

Inoltre, serve un emendamento alla proposta di legge in corso di approvazione sulla Laguna che consenta la definizione delle procedure per la movimentazione dei sedimenti risultanti dall’escavo dei fondali, sulla scorta di quanto fatto per la laguna di Venezia".

"Già pronto 1 milione di euro annuo da parte del Governo – dice l’onorevole Fabrizio Rossi (FdI) –. Adesso però occorre far quadrato tra tutte le istituzioni per gestire questa fase emergenziale per contenere l’anossia e moria di pesce".

"Oggi troviamo sul testo arrivato dal relatore solo 1 milione di euro da parte dello Stato ma quasi la metà dovranno essere utilizzati per pagare il personale e le spese di gestione – dice l’onorevole Marco Simiani (Pd) –. Presenteremo un emendamento al testo per portare i finanziamenti ad almeno 3 milioni di euro annui (come originariamente previsto dalla mia proposta di legge) e chiederemo al presidente della Commissione Ambiente della Camera Rotelli, vista la drammatica emergenza in corso, di accelerare l’iter del provvedimento".

"In ogni caso – chiude Andrea Casamenti –, ringraziamo la nutrita delegazione della Commissione ambiente e tutti gli onorevoli che ne fanno parte per l’attenzione dimostrata per il nostro territorio".

Michele Casalini