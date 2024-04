Libro in dono ai ragazzi. Il Maestro insegna sempre

In occasione del centenario dalla nascita di Alberto Manzi il comune di Pitigliano ha acquistato 95 copie della sua opera "La luna nelle Baracche" e le ha donate agli studenti e alle studentesse della scuola secondaria di primo grado di Pitigliano. A consegnare le copie agli studenti sono stati il sindaco, l’assessora comunale alla Pubblica istruzione e l’assessora al Sociale, alla presenza della dirigente scolastica Anna Rosa Conti.

"Alberto Manzi, noto per il suo impegno nell’educazione e nella lotta all’analfabetismo, ha lasciato un segno indelebile nel campo dell’istruzione con la sua visione progressista e umanistica – afferma l’assessora all’Istruzione di Pitigliano –. Il Comune ha voluto donare agli studenti questo libro per il potente messaggio che veicola, sull’importanza dell’istruzione e dell’educazione, considerate dal maestro Manzi il più importante strumento di emancipazione e di riscatto sociale, per arrivare alla consapevolezza dei propri diritti e alla ricerca della loro piena affermazione".

Il libro, pubblicato nel 1974, è il primo romanzo di un ciclo di opere che restituisce il senso profondo di quella realtà umana e sociale del Sudamerica che Alberto Manzi aveva vissuto con la coscienza dell’autentico educatore. La donazione dei libri è stata accompagnata da una lettera in ricordo del Maestro d’Italia a firma del sindaco.

"Grande personaggio, scrittore, poeta, pedagogista, – aggiunge il sindaco di Pitigliano – Alberto Manzi è stato un esempio di cittadinanza attiva, di lotta per i diritti e di impegno quotidiano. È arrivato a Pitigliano negli anni Ottanta con un bagaglio straordinario di esperienze di vita e di attività pedagogica e con una grande notorietà. Ha portato la sua visione illuminata sull’insegnamento nelle scuole del nostro Comune, è stato sindaco di Pitigliano e ha lasciato a questo territorio una grande eredità: il Museo all’aperto Alberto Manzi, che nasce proprio dalla volontà del maestro di spiegare l’area del tufo con un parco di natura didattica. Donare una sua opera agli studenti e alle studentesse della nostra scuola ci è sembrato il modo migliore per ricordarlo".