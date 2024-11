L’"EdicolAcustica . Meltin’Pub" oggi ospita. Roberta Giallo e il Kiti

Si definisce artista multidisciplinare grazie ai suoi tanti impegni come cantautrice (scoperta da Lucio Dalla), autrice di colonne sonore, performer camaleontica, produttrice, attrice, scrittrice e pittrice oltre a essere laureata in Filosofia. Roberta Giallo (nella foto) è la protagonista dell’ottava e ultima puntata di EdicolAcustica Meltin’Pub in programma oggi alle 21,30 sulle frequenze di Icaro Tv. Ospite della trasmissione sarà anche il Kiti, progetto autoriale solista del musicista grossetano Luciano Chiti (chitarrista e cmpositore).