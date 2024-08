Le opere di Puccini e Mascagni e Placido che recita Verga

Seconda serata di "Lirica in Piazza" a Massa Marittima con "Suor Angelica" di Giacomo Puccini e "Cavalleria Rusticana" di Pietro Mascagni con la speciale partecipazione di Michele Placido che recita Giovanni Verga. Lo spettacolo inizierà alle 21.15.

Suor Angelica sarà interpretata da Daniela Zerbinati, soprano di Mantova, apprezzatissima per la sua estensione vocale e per la capacità di illuminare il palcoscenico con la sua presenza. Al suo fianco saranno in scena Anastasia Pirogova che interpreta La Zia Principessa; Elena Kanakis nel ruolo della Badessa; Anastasia Abriutina sarà la Suora Zelatrice; Martina Giannattasio la Maestra delle Novizie; Ilaria Cuscianna, suor Genovieffa; Adriana Sansonne, Suor Osnina; Marcella Diviggiano, Suor Dolcina, Maura Minicozzi, la suora infermiera; Adriana Sansone e Alessia Lagala (le due converse); Gong Yihuan e Alessia Lagala le due cercatrici. La regia è a cura di Anna Aiello, il direttore e maestro concertatore è Francesco Zingariello.

In Cavalleria Rusticana Santuzza sarà interpretata da Ana Isabel Lazo Mickael Spadaccini tenore italo belga di fama internazionale sarà Turiddu; Carmelo Corrado Caruso interpreta Alfio; Marcella Diviggiano è Lola; Elena Kanakis è mamma Lucia. La Regia è di Linda Ocone, assistente alla regia Alessio Rizzitiello, direttore e concertatore il maestro Leonardo Quadrini.

Gli artisti saranno accompagnati dall’Orchestra Internazionale della Campania diretta dal maestro Leonardo Quadrini, con la partecipazione del coro Giuseppe Verdi di Roma, sotto la direzione artistica di Marco Tartaglia e con la maestra del coro Anna Elena Masini.