Le manovre salvavita spiegate ai cittadini

I volontari soccorritori di Anpas Humanitas hanno preso parte in piazza Dante alla manifestazione "Manovre salvavita" promossa dalla Consulta comunale sulla disabilità presieduta da Valentina Corsetti.

In piazza i volontari di Anpas, insieme a quelli di Misericordia e Croce Rossa, hanno illustrato ai cittadini con l’ausilio di un manichino quali sono le principali manovre salvavita che si effettuano in caso di pericolo.

Per Anpas sono stati presenti i volontari Tiziana, Anna, Andrea, Giuliano, Cinzia, Alessio, Michela, Isabella, Luciano, Fabrizia, Tatiana, Alessia, Margherita, Angela, Sasha, Francesco e Filippo. "Iniziative come queste – dice il presidente di Anpas Humanitas, Christian Sensi – sono un ottimo veicolo per avvicinare le persone al mondo del volontariato che si occupa di emergenza urgenza e trasporto sanitario".