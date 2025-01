Le "Arance della salute" nelle piazze

Oggi in varie piazze della Maremma arrivano le "Arance della Salute" di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro grazie alla presenza dei volontari dell’associazione, mentre studenti e insegnanti si mobilitano all’interno delle scuole, per diffondere la consapevolezza sull’importanza della prevenzione e raccogliere fondi per dare continuità al lavoro di circa 5.400 ricercatori e avviare nuovi progetti. Questa manifestazione di piazza inaugura il sessantesimo anniversario di Airc. Gazebo in città (piazza Dante), Castiglione (zona Ponte Giorgini), Follonica (piazza Sivieri), Magliano (piazza del Comune), Marsiliana, Montiano (piazza Cappellini), Orebetllo (piazza Eroe dei Due Mondi), Porto S,Stefano (piazza Rioni) e Roccastrada (piazza Dante).