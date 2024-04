"La sicurezza deve avere ruolo centrale"

Negli ambiti di rappresentanza e di assistenza dell’Ance Grosseto, da molti anni la sicurezza nei luoghi di lavoro ha assunto un’importante centralità con lo scopo di implementare la professionalità delle imprese socie, contribuire ad una crescita complessiva del settore e delle aziende iscritte alla Cassa Edile della provincia di Grosseto.

"Sul piano locale è costante l’attività di formazione ed informazione che l’associazione propone e sostiene attraverso gli enti paritetici bilaterali – dice il presidente Massimo De Blasis (nella foto) –, istituti contrattuali fondati ed amministrati con i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori delle costruzioni edili. Continueremo con impegno e risorse anche alla diffusione della cultura della sicurezza, ritenendola elemento essenziale per una seria campagna di prevenzione. Riteniamo infine – chiude De Blasis – che un ulteriore inasprimento del sistema sanzionatorio non sia risolutivo per ridurre gli infortuni, a differenza della prevenzione sulla quale si deve investire. La nostra organizzazione sostiene la necessità di regolarizzare l’accesso all’attività d’impresa soprattutto con la qualificazione (Soa) anche nell’edilizia privata - cosi come già nei lavori pubblici - per tutti gli operatori economici impegnati nel cantiere. La qualificazione delle imprese avrebbe lo scopo di potenziare l’applicazione del contratto di lavoro edile in riferimento alle caratteristiche complessive e costruttive dell’opera e la formazione obbligatoria delle maestranze sulla sicurezza".