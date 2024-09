"La prossima festa a Capalbio". Chelini: "E i valori costituzionali?"

"La festa Direzione Rivoluzione" di CasaPound a Grosseto "è stata un successo. Oltre le aspettative. Sono venuti circa 2000 partecipanti, dimostrando l’energia e l’interesse costante attorno al movimento". Lo scrive la festa ‘Direzione Rivoluzione’, organizzata da CasaPound Italia, sulla pagina social annunciando lo spostamento della manifestazione nel 2025 a Capalbio. "È già stato firmato un contratto di affitto con una struttura privata che ospiterà la prossima edizione – afferma CasaPound –. Desideriamo esprimere un ringraziamento speciale ai commercianti e alle strutture ricettive di Principina a Mare, di Marina di Grosseto e alla città per l’ospitalità e la partecipazione calorosa. Vorrà dire che il prossimo anno saremo per un po’ vicini di casa della Cirinnà". "Apprendo che CasaPound organizzerà il proprio raduno a Capalbio. Hanno un anno di tempo per avere una chiara adesione ai valori costituzionali e all’antifascismo". Lo dice il sindaco di Capalbio, Gianfranco Chelini. "Dichiarano di aver un rapporto con un privato – aggiunge Chelini – al riguardo l’Amministrazione non ha alcuna notizia in merito". Intervento anche dell’assessora regionale alla cultura Alessandra Nardini: "Il punto è che la festa di un movimento neofascista non dovrebbe tenersi da nessuna parte – ha detto – Il problema non è dunque dove si celebrerà la prossima festa ma, per quanto mi riguarda, è che CasaPound non sia ancora stata sciolta e che oggi trovi persino copertura politica da chi è nei livelli più alti delle istituzioni".