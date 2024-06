La partecipazione è gratuita

Per partecipare all’evento "Arcobaleno d’Estate" in programma martedì prossimo è necessario prenotarsi telefonando al numero 0564 - 393238 (rispondono direttamente gli Uffici del Parco della Maremma, ad Alberese) e il consiglio è quello di affrettarsi perché i posti disponibili, per motivi logistici e organizzativi, sono soltanto 80. La partecipazione è del tutto gratuita e comprende l’escursione nel Parco della Maremma sull’itinerario "A6" (percorso Faunistico) insieme alle guide ambientali e poi, al rientro, la degustazione di prodotti tipici locali offerta da Confagricoltura Grosseto. Ritrovo alle 17 ad Alberese, di fronte al Centro visite del Parco, alle 17.30 inizio della passeggiata, rientro intorno alle 19.15 e a seguire, nell’antico Frantoio, la degustazione.