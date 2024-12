La Lilt potenzia l’attività. Cibo e salute, le regole

Si arricchisce di professionalità e dunque anche di servizi erogati, la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori (Lilt) di Grosseto. Entra a far parte della squadra la biologa nutrizionista Federica Del Duchetto (nella foto), che andrà a rafforzare un settore già avviato con il lavoro della dottoressa Chiara Pantucci. Uno dei maggiori determinanti dello stato di salute è proprio lo stile di vita, che comprende anche le abitudini alimentari. Il supporto per chi si rivolge alle professioniste dell’alimentazione verterà sulla acquisizione di corrette regole alimentari per prevenire patologie legate all’obesità e al sovrappeso e, più in generale, ad uno stato infiammatorio cronico possibile cause di crescita di cellule tumorali. Con un percorso alimentare individuale o di gruppo, si può fare molto: in numerose patologie croniche degenerative, infatti, la dieta è la prima terapia prescritta dal medico.

"Il termine ’dieta’ – si spiega dalla Lilt – deriva dal greco e significa proprio questo: ’stile di vita’, ’modo di vivere’; la nostra alimentazione è uno dei fattori di rischio più importanti per l’insorgenza di patologie. L’Oms stima che con una dieta sana ed equilibrata si potrebbero evitare circa un terzo delle malattie cardiovascolari e dei tumori, per questo motivo una corretta educazione alimentare è fondamentale come meccanismo di prevenzione".

Nello specifico la consulenza con la dottoressa Federica Del Duchetto prevede un’accurata anamnesi per conoscere meglio la persona che si ha davanti, il suo "storico" e le sue abitudini alimentari, una valutazione dello stato nutrizionale e della composizione corporea e l’elaborazione di un piano nutrizionale personalizzato. Infine la consegna di un piano nutrizionale personalizzato e un follow up con supporto motivazionale per il miglioramento dello stato di salute.