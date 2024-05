La "Giornata dell’igiene delle mani". Opi oggi in piazza con stand informativo

L’Ordine delle professioni infermieristiche di Grosseto patrocina e presenzia all’evento organizzato dall’Asl oggi in occasione della Giornata mondiale dell’igiene delle mani, con la presenza di uno stand informativo e in piazza San Francesco a Grosseto, dalle 11 alle 13.

"Abbiamo aderito con piacere all’evento promosso dall’Asl – dichiara Nicola Draoli, presidente di Opi Grosseto – perché continuare a fare sensibilizzazione e informazione sul tema dell’igiene delle mani è fondamentale. Circa il 30% delle infezioni, infatti, può essere evitato con un lavaggio delle mani accurato. Si tratta di una lezione che abbiamo tutti appreso durante gli anni più complicati della pandemia da Covid-19, ma che, probabilmente, abbiamo dimenticato troppo presto. Ecco perché momenti pubblici come quello in programma sono importanti. Dobbiamo impegnarci per contribuire ad una cultura della salute diffusa, e non solo in questo, ma in molti altri ambiti. Penso, ad esempio, alla conoscenza del Blsd, le manovre per usare il defibrillatore, o la disostruzione delle vie aeree: si tratta di conoscenze e competenze che dobbiamo imparare a non delegare del tutto alla sanità. Al contrario, dobbiamo responsabilizzare molto anche noi stessi, come comunità. La Salute appartiene a tutti noi, è un concetto sociale e solidaristico. Competenze diffuse come queste proteggono noi stessi e gli altri, come comunità".