La Fondazione Cassa di Risparmio vicina all’associazione Aipd

La sezione di Grosseto dell’Associazione Italiana Persone Down ringrazia la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, perché finanzia in maniera consistente il progetto più ambizioso e più importante di questa realtà: rendere questi ragazzi indipendenti. Il progetto si chiama "Casa Nostra!" e vuole organizzare un appartamento, dove le persone di diverse fasce d’età, accompagnate da personale specializzato, possano produrre una risposta di distacco graduale tra genitori e figli, incrementare la consapevolezza sociale che la persona con disabilità intellettiva, può raggiungere con l’autodeterminazione. In definitiva il progetto vuole offrire alle persone con sindrome di Down la possibilità di sperimentarsi in maniera autonoma nella gestione della vita quotidiana. "Ciascun obiettivo – dicono dall’associazione – viene personalizzato, concordato con il ragazzo e la famiglia ed eventualmente modificato durante il progetto. La famiglia viene accompagnata nel riconoscere che il proprio figlio sta crescendo e diventando adulto, nel conoscere i suoi limiti e le sue potenzialità all’interno di un ambiente tutelato e protetto. Tutto facendo riferimento ad un metodo educativo, non assistenzialista, ma basato sullo sviluppo e recupero di autonomie". Per questo l’associazione ringrazia il consigliere di amministrazione di Fcr Firenze Carlo Vellutini, il membro del comitato di indirizzo Francesca Peri, il Presidente Bernabò Bocca, il direttore Gabriele Gori e con lui tutto il Cda della Fondazione.