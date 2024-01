La farmacia comunale chiude per lavori. Riaprirà sabato 20

Inizia domani il trasloco della Farmacia comunale di Castiglione dalla sede di via Ansedonia in vista dell’avvio imminente dei lavori di messa in sicurezza. È già stata emessa l’ordinanza della sindaca Elena Nappi che prevede la chiusura da lunedì a venerdì per riaprire sabato 20 nella sede provvisoria di via Tirreno, nel Centro Sociale. Nei giorni di chiusura straordinaria il servizio farmaceutico alla cittadinanza sarà garantito dalla Farmacia della Dr.ssa Francesca Maria Falchetti in Via Veneto.