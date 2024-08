Infermiera aggredita da un familiare. Era a fare un’assistenza domiciliare

La paura è stata tanta. Ma alla fine fortunatamente non ci sono state altre conseguenze. Ieri mattina un’infermiera che lavora al distretto ospedaliero di Manciano, è stata infatti aggredita durante una visita a domicilio. Ennesimo, dunque, episodio di aggressione ai danni di un operatore sanitario. La donna, da quello che è stato ricostruito dai carabinieri che stanno indagando sulla vicenda, era stata chiamata per un’assistenza domiciliare ad una donna anziana che abita in una frazione del Comune di Manciano. La donna, appena è arriva alla porta dell’abitazione ha suonato il campanello. L’operatrice si era recata dopo essere stata chiamata all’abitazione del paziente per prestare la terapia domiciliare, quando è scoppiato un diverbio tra il figlio della paziente e la stessa operatrice. La donna in pratica è stata aggredita non solo verbalmente. E’ stata infatti presa per il collo e trascinata in casa. L’uomo ha poi lasciato l’abitazione. E’ stata proprio l’infermiera a chiamare i soccorsi per chiedere aiuto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Manciano e l’ambulanza del 118. L’infermiera si è poi tranquillizzata e non ha avuto neppure bisogno delle cure mediche. Ha però sporto denuncia ai carabinieri che adesso devono ricostruire il fatto e i motivi che hanno portato all’aggressione.