Inclusione digitale. Un corso gratuito. Martedì l’Open Day

FOLLONICA

Il Punto digitale Facile di Follonica, un’iniziativa della Cooperativa Arcobaleno realizzata con il supporto della Regione Toscana e il patrocinio del Comune di Follonica, continua a promuovere l’inclusione digitale con un nuovo corso gratuito dedicato a chi vuole avvicinarsi al mondo tecnologico. Il percorso formativo, pensato per rendere la tecnologia accessibile a tutti, offre l’opportunità di imparare a utilizzare dispositivi come personal computer, tablet e smartphone, navigare su internet in sicurezza, gestire la propria e-mail e utilizzare i social network in modo consapevole e responsabile. L’evento inaugurale si terrà martedì con un Open Day, dalle 15 alle 16.30 nella sede di via Roma 119/A a Follonica. Durante l’incontro, sarà possibile conoscere i dettagli del corso e scoprire i tanti servizi offerti dal Punto Digitale Facile. Il Punto Digitale Facile è aperto al pubblico in due sedi: in via Roma 119/A, con orari dal lunedì al venerdì, e in via della Pace 18.